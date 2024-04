Rodrigo Faro foi parar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, após a divulgação do trailer da cinebiografia de Silvio Santos. O apresentador da Record viverá o Dono do Baú em Silvio, que tem estreia marcada para 5 de setembro.

A trama vai acompanhar o sequestro sofrido por Silvio Santos em 2001, “na tentativa de fazer as pazes com o passado e garantir sua sobrevivência no presente, quando é feito de refém pelo mesmo homem que sequestrou uma de suas filhas”. O que chamou atenção dos internautas, no entanto, foi a caracterização de Rodrigo Faro para viver o dono do SBT. Até Coringa 2, protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, entrou na onda. “Incrível como o Joaquim Phoenix tá mais parecido com o Silvio Santos do que o Rodrigo Faro”, disse um internauta. “Rodrigo Faro de Silvio Santos tá parecendo os gêmeos dançarinos do Chapolin”, brincou outro. Carlos Villágran, o Quico de Chaves, também entrou na brincadeira: “A cada nova imagem do Rodrigo Faro TENTANDO parecer o Silvio Santos, novas semelhanças surgem. Agora ele tá parecendo o Carlos Villágran, o Quico do seriado Chaves.”