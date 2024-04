Christina Rocha não vai estar ao lado de Marcão do Povo no programa Tá Na Hora nos próximos dias. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, através de um comunicado enviado à imprensa. Segundo o texto, o motivo são questões pessoais e familires da apresentadora.

“A assessoria de comunicação informa que, reforçando a importante presença feminina na revista popular Tá Na Hora, a partir desta quarta-feira (17/4), Márcia Dantas estará interinamente ao lado de Marcão do Povo no comando da atração”, começou a nota. E completou: “Por tempo indeterminado, a jornalista assumirá o lugar de Christina Rocha enquanto a apresentadora não volta às suas atividades na televisão. Christina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um ente querido”. Desde o dia 8 de abril que Christina estava ausente da atração. Recentemente, ela lamentou a morte de um cunhado e havia pedido alguns dias para ficar de fora do programa que dividia com Marcão do Povo.