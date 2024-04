Vereador Elvis Dany será o vice de Gerlen Diniz na disputa pela Prefeitura de Sena Madureira

Uma reunião ocorrida no início da noite desta quinta-feira (4) pôs fim às especulações sobre o pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal Gerlen Diniz (PP). Ao final do encontro, ficou definido que o vereador Elvis Dany (MDB) formará a chapa majoritária com Diniz para disputar a Prefeitura de Sena.

Até esta quinta-feira, Elvis despontava como o pré-candidato da terceira via a prefeito pelo MDB. Mediante esse entendimento com Gerlen Diniz, a disputa em Sena Madureira deste ano deverá contar somente com dois candidatos.

De um lado, Gerlen Diniz, pré-candidato a prefeito e Elvis Dany, pré-candidato a vice. Essa é a chapa da oposição. Do outro, o vereador Alípio Gomes, pré-candidato a prefeito e Getulião Saraiva, pré-candidato a vice. Chapa está indicada pelo atual prefeito Mazinho Serafim.

Em uma mensagem a seus apoiadores e familiares, Elvis Dany disse que não abandonou o sonho de ser prefeito de Sena Madureira, entretanto, sua vontade não pode se sobrepor à vontade da maioria que anseia por uma mudança profunda em Sena Madureira.

Nesta sexta-feira (5) Gerlen Diniz e Elvis Dany serão apresentados oficialmente à população como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente. O evento ocorrerá às 18 horas e deve contar com várias lideranças, dentre as quais o governador Gladson Cameli e o senador da República Alan Rick.