Vídeo: Neymar joga pôquer durante parabéns da filha e causa polêmica

Neymar Jr. voltou a causar polêmica na web, nesta quinta-feira (11/4), após internautas viralizarem um vídeo onde o atleta aparece supostamente distraído durante os parabéns da filha caçula, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

No vídeo em questão, Neymar aparece ao lado da pequena e de Bruna, enquanto cantam parabéns pelo mêsversário da bebê. Assista:

Em certo momento, o jogador de futebol olha para o celular para seguir jogando uma partida de pôquer. No X, antigo Twitter, fãs criticaram a postura do atleta.

“Esse cara está absolutamente acabado. Mano está jogando pôquer no meio do aniversário da filha”, disse um internauta, em inglês. Outro comentou: “Neymar terminando a partidinha de pôquer no meio do aniversário da filha kkkkkkkkk”.

“Caralho, bicho. Olha o Neymar. Não tem condições isso”, criticou um terceiro.