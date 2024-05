Aberson justifica ausência de Socorro Neri em anúncio de aliança do PP com o PL: “Não existe rompimento”

O Progressistas anuncia oficialmente neste sábado (25), a união com o PL e a chapa Bocalom/Alysson Bestene, em uma festa na sede do PP, em Rio Branco.

A deputada federal Socorro Neri, que chegou a presidir a Executiva Municipal do partido, não compareceu ao ato. No início do mês, ela chegou a convocar uma coletiva de imprensa para afirmar que sofreu violência política de gênero e rechaçar o apoio do Progressistas a candidatura de Tião Bocalom.

Ao ContilNet, o atual presidente municipal do partido, secretário de Educação, Aberson Carvalho, justificou a ausência de Socorro na festa. Segundo ele, a deputada cumpre agendas em Brasília e por isso não compareceu ao ato. A expectativa, segundo ele, é que nos próximos dias Neri volte a participar das campanhas do Progressistas nos municípios.

“A Socorro está cumprindo um mandato. Ela é presidente da Comissão de Mudanças Climáticas. Ela teve uma agenda intensa em Brasília. Mas isso não significa dizer que ela não está junto ao PP. Socorro é Progressistas”, disse.

O presidente disse ainda que a ausência de Socorro Neri não pode ser vista como um rompimento político dentro do partido.

“Não podemos tornar uma questão de trabalho em um ato político. Não é por esse lado. Ela não estar aqui não quer dizer que isso representa um rompimento. Não existe rompimento”, completou.