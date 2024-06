SRAG: Fiocruz aponta que Acre tem aumento de casos e Sesacre diz que não está sobrecarregada

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu um novo Boletim Infogripe na última quinta-feira (6) e alertou sobre o crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em alguns estados do Brasil. Com outros cinco estados, o Acre aparece com tendência de crescimento a longo prazo nos casos de SRAG, apesar dos esforços e trabalho intensificado da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

O boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 22, de 26 de maio a 1° de junho. O estudo tem como base os dados inseridos Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 3 de junho.

Os dados da Fiocruz mostram ainda que mesmo com sinal de aumento nas internações de SRAG, boa parte dos estados apresentaram uma desaceleração nesse ritmo de crescimento no número de novos casos semanais. No Acre, boa parte do aumento se deve ao período de estiagem e, junto com isso, as queimadas.

Em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (6), o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, informou que os números indicam estabilidade nos casos de dengue e na ocupação de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Porém, ainda há uma preocupação sobre os casos de síndrome respiratória.

“Não estamos sobrecarregados, mas a procura ainda está aumentada. Mas o pacientes graves estão sendo bem remanejados”, disse.

Junto com o Acre, os estados que apresentam tendência a longo prazo são Amazonas, Paraná, Paraíba, Rio Branco do Norte e Sergipe. Rio Branco também está entre as capitais que se destacam com aumento no número de casos, junto com Aracajú (SE), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN) e São Luís (MA).

Cenário nacional

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de influenza A (24,3%), influenza B (0,5%), vírus sincicial respiratório (56,5%) e SARS-CoV-2/Covid-19 (4,5%). Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de influenza A (47,1%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (18,9%), e SARS-CoV-2/Covid-19 (27,6%).

Decreto de situação de emergência em saúde pública

No dia 14 de maio, o Governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública em todo o estado. O decreto, que vale por três meses, se dá em virtude do aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da superlotação dos leitos de UTI.

Com a publicação do decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) a Sesacre tem coordenado a atuação específica dos órgãos e entidades competentes para o enfrentamento da emergência de que trata o decreto e autoriza a adoção de medidas administrativas urgentes que se mostrarem necessárias ao restabelecimento da situação de normalidade.