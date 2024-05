Acre tem maior variação do país no volume de serviços nos três primeiros meses do ano

Com 9,9% de aumento no acumulado do ano, o Acre teve a maior variação no volume de serviços do país, entre janeiro e março, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 14. O aglomerado do ano compara os índices acumulados nominais e de volume da receita bruta de serviços de janeiro até o mês do índice, com os de igual período do ano anterior.

O setor de serviços envolve alojamento, alimentação, serviços de informação e comunicação, audiovisuais, serviços administrativos, de transporte, técnico-profissionais e atividades imobiliárias, entre outros. Assurbanípal Mesquita, secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, destacou que o serviço tem sido um setor em ascensão.

“No ano passado, houve um incremento de 8 mil empregos, o que demonstra que o setor empresarial da área de serviços está em plena atividade e é muito impulsionado pelo fomento que o governo do Estado tem feito, na manutenção do salário e do 13º dos servidores em dia. Paralelo a isso, temos o agronegócio, que continua funcionando, as atividades industriais e os programas de incentivo para a indústria; então há que se registrar também que no fim do ano houve o crescimento de dois mil empregos”, enumera.

Mesquita atribui o índice positivo também a ações do governo e projetos que garantem a retomada da economia, após o período de pandemia. O principal potencializador do serviço, segundo o gestor, é a atividade econômica funcionando, como a construção civil, o crescimento da indústria e o agronegócio.

“O nosso ambiente de negócios está favorável. Temos registrado empresários de fora querendo investir no estado. O Acre está trilhando esse rumo do desenvolvimento e, graças a Deus, a economia está dando resultado. O governador Gladson Cameli preconiza a liberdade de produção, o que dá uma condição para os empresários se sentirem seguros”, avalia.

Outra medida que tem impactado nos números positivos é a construção civil. Com obras de ampliação e reforma, empregos são gerados e, consequentemente, outros setores se beneficiam.

“Hoje temos vários investimentos acontecendo no setor da construção civil, impulsionados também pelo governo do Estado e que vem alavancando o setor de serviço, que tem sido o mais beneficiado nesse período”, completa.