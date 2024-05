Acreana, fã de Joelma revela como música da cantora ajudou a combater depressão

Dávila Rodrigues, residente do bairro Chico Paulo 2, no município de Senador Guiomard, também conhecido por Quinari, revelou em uma emocionante entrevista ao jornalista Douglas Richer, do site ContilNet, como a música da renomada cantora paraense Joelma a ajudou a superar um período difícil de depressão.

Dávila, que preside o fã-clube “Dançando e Beijando”, fundou o primeiro fã-clube da artista no Quinari, demonstrando o profundo carinho e admiração que tem por Joelma.

Durante a entrevista, Dávila compartilhou sua gratidão pela oportunidade de poder prestigiar o show de Joelma no 1º Festival Amazônia, que ocorre neste sábado em Porto Velho, no estado vizinho. Além disso, ela teve a honra de participar de um workshop exclusivo com o balé de Joelma, onde aprendeu os movimentos característicos do famoso ritmo liderado pela cantora.

Ao conversar com o ContilNet, Dávila expressou toda a emoção de ter Joelma como uma fonte de inspiração em sua vida. A cantora não apenas encanta com sua música, mas também serve como um exemplo de superação e força para seus fãs.