Alexandre Pires é processado por causa de IPTU; entenda

Com um patrimônio milionário, Alexandre Pires deixou algumas contas sem pagamento. O cantor estaria sendo processado por não ter pago o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de uma propriedade em São Paulo.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o artista foi processado pela prefeitura de Praia Grande, litoral paulista, pela falta de pagamento. A ação corre desde julho de 2023 e, até agora, ele deve R$ 1.305,47.

No texto do processo, a prefeitura pede que os bens do artista sejam penhorados para garantir o pagamento da dívida. Atualmente, eles exigem o valor com atualização monetária, juros, multa de mora, honorários do advogado e outros custos decorrentes do processo.