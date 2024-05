Alunos teriam invadido sede do DCE na Ufac e instituição emite nota de repúdio; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite desta quinta-feira (2) mostra um grupo de alunos que teria invadido o Diretório Central de Estudantes da Ufac (DCE). O caso ganhou nota de repúdio no perfil do próprio centro e por parte da reitoria da universidade.

“A sede do DCE, com recursos de terceiros (Sindcol), lista do passe livre, documentos dos estudantes, material de renovação dos cartões cedidos pela OCA e toda sua estrutura operacional, acabou de ser tomada por militantes da união da juventude comunista e outros movimentos, que sem motivo plausível, optaram por fazer uma intervenção num espaço que nunca deixou de ser ocupado pelos estudantes”, diz um trecho da nota do DCE.

“Militantes esses que intitulam-se revolucionários e que lutam por uma educação de qualidade, distorcem o verdadeiro inimigo e culpado de estarmos com poucas bolsas, recursos para investimentos, infraestrutura, manutenção e pesquisa na universidade, que é o GOVERNO FEDERAL, presidido pelo presidente Lula”, continua a nota.

VEJA O VÍDEO DA SUPOSTA INVASÃO:

Na publicação, uma conta com o nome “ocupaestudantesufac” se posicionou sobre a entrada dos estudantes no local e defendeu a classe:

“Ninguém mexeu em documentos nem depredaram o passe livre. Tiraram os cartazes pacíficos, receberam o troco”.

“Nós do DCE temos concentrado nossos esforços no diálogo com a administração superior, comando de greve, pró reitorias, diretoria de transporte, buscando soluções que não deixassem os estudantes sem bolsas, sem auxílio alimentação, sem transporte e sem matrículas”, acrescenta a nota do núcleo.

Ao final, o DCE informou que “repudia totalmente a atitude de apoderar-se de um espaço de uso comum e serventia aos estudantes”.

“Nossa gestão que foi eleita pelo voto de 1.351 alunos sempre irá esgotar todas as tentativas de diálogo e construção propositiva, antes de achar que os problemas só podem ser solucionados com radicalismo”, continua.

“Todas as medidas administrativas já foram tomadas. Infelizmente, informamos que a recarga do passe livre que estava marcada para iniciar amanhã será suspensa até que tenhamos certeza da segurança dos nossos colaboradores”, conclui.

A reitora Guida Aquino também se manifestou por meio de nota sobre o assunto e disse que todas as medidas estão sendo tomadas.

VEJA A NOTA: