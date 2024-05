Amigo de Kate Middleton revela como está sendo a recuperação do câncer

As especulações a respeito do retorno de Kate Middleton aos compromissos oficiais estão a mil. Uma fonte disse à Vanity Fair que as afirmações de que é improvável que a princesa de Gales volte ao trabalho até o próximo ano são imprecisas. No entanto, embora o Daily Mail tenha divulgado que a esposa do príncipe William poderia voltar já no outono europeu, nenhuma data oficial de retorno foi planejada.

Um amigo próximo da família de Gales revelou à Vanity Fair que a princesa não tem pressa em retomar os afazeres, com seu foco inteiramente na recuperação do câncer. “Não há cronograma e certamente não há pressa. Será quando Catherine se sentir pronta e receber luz verde de sua equipe médica. Mas ela voltará 100% ao trabalho, disso não há dúvida”, garantiu.

A fonte ainda alegou que a mãe de George, Charlotte e Louis, que está fazendo quimioterapia preventiva, “virou uma esquina” com seu tratamento nas últimas semanas e está se sentindo muito melhor. “Foi um grande alívio que ela estivesse tolerando a medicação e realmente estivesse muito melhor”, falou.

“É claro que foi um momento muito desafiador e preocupante. Todos se uniram em torno dela: William, seus pais, sua irmã e seu irmão”, continuou.

Herdeiro do trono, o príncipe William realizou uma série de compromissos oficiais enquanto Kate estava em casa se recuperando, mas também manteve seus três filhos do casal entretidos. No fim de semana, William e George disputaram a final da FA Cup no Estádio de Wembley.

Esta semana, as crianças estão em período parcial e acredita-se que a família esteja em seu retiro no campo, Anmer Hall, onde também deverão passar as férias de verão.