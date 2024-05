Ana Maria Braga fala sobre o novo namoro

Fabio trabalha com a equipe de Ana Maria Braga e está sempre perto dela. Recentemente, Ana Maria Braga falou sobre o namoro deles no programa Conversa com Bial, da Globo. “Tento ser uma pessoa melhor do que eu fui, porque não quero perdê-lo. Quando namoro gente mais nova, as críticas vêm.”

“Tenho uma pena dessas pessoas, porque a possibilidade que temos de ter uma pessoa ao nosso lado, que goste de nós de verdade e que seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida. Você pode encontrar em qualquer idade. Você não manda no coração. Nunca desisti de acreditar no amor. Não gosto de ficar sozinha”, disse ela.