Ao ContilNet, dançarinos de Joelma falam sobre retorno a Porto Velho e detalhes de show neste sábado; VÍDEO

Os renomados dançarinos Rogers Rammil Siqueira e Thais Lisboa, integrantes mais antigos do grupo de dança de Joelma, estão em Porto Velho, Rondônia, para uma estadia especial. Em uma entrevista exclusiva ao ContilNet, eles revelaram o entusiasmo por estar de volta à cidade e receber o caloroso carinho dos nortistas, rondonienses e acreanos.

Ambos estão participando de um workshop no Estúdio de Dança 72, onde compartilham suas habilidades e experiências com uma plateia ávida por aprender e se inspirar. Conversando com o jornalista Douglas Richer, Rogers discutiu a importância do curso e sua empolgação com o show noturno da cantora Joelma, programado para o Festival Amazônia.

Rogers expressou sua convicção de que o evento será uma viagem nostálgica para todos os fãs presentes. “Espere o melhor, só nostalgia hoje à noite,” disse o dançarino ao ContilNet, enquanto compartilhava suas expectativas para o tão aguardado espetáculo.

Para Thais Lisboa, a dançarina mais antiga de Joelma, que participou da primeira gravação do DVD da extinta Banda Calypso, o momento também é de nostalgia e recepção calorosa.

“Pra mim está sendo nostálgico, estava até comendo agora pouco, fazia muito tempo que eu não vinha aqui na cidade. Já vim aqui outras vezes com a banda, e é sempre muito bom, porque aqui a galera curte muito, a galera se entrega muito, vai ser como voltar ao tempo. Vai ser muito bom!”, disse a dançarina ao ContilNet.

Veja a entrevista exclusiva ao ContilNet: