Após protesto, Deracre reabre porto e dá novo prazo para regularização de transportes de combustíveis

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) reabriu o porto para permitir o transporte fluvial de combustíveis no porto de Cruzeiro do Sul. A medida foi tomada após protesto realizado por empresários das cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

Os donos de postos de combustíveis e de pontos no Alto Rio Juruá, nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, suspenderam as vendas de gasolina e diesel desde a última terça-feira (28).

SAIBA MAIS: Donos de postos suspendem venda de combustíveis no interior do Acre; Deracre se manifesta

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) se manifestou acerca da situação que envolve a situação do abastecimento nos dois municípios. O órgão afirmou que “em consequência de um acidente ocorrido em 2019, foi cedida provisoriamente uma área no porto fluvial de Cruzeiro do Sul, para que empresas pudessem realizar o transbordo de combustíveis destinados aos municípios isolados do estado, como Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus”.

O acidente em questão se trata da explosão de um barco que carregava tambores de combustíveis. O acidente deixou 18 pessoas feridas em estado grave. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu no momento em que o barco estava sendo abastecido.

Ainda segundo o Deracre, na época ficou acordado que o o órgão iria solicitar uma licença provisória de 60 dias ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) para que as empresas se regularizassem, o que foi cumprido apenas pelo departamento. Mesmo após o vencimento da licença as empresas foram notificadas para que regularizassem sua situação, no entanto, não o fizeram.

Em razão disso foi encaminhado o pedido de suspensão das atividades das empresas, que transportam produtos inflamáveis e explosivos.