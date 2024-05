Artista plástico expõe o passado rural em quadros de pinturas no estilo Naif

Está em exposição até o final do mês de maio, inaugurada no último dia 21, no edifício sede da Seag (Secretaria de Administração do Governo do Estado), localizada no centro administrativo de Rio Branco, com acesso através do espaço conhecido como “Sentadinho, a exposição “Resgate”, do artista plástico Zé Matos.

São quadros no estilo da chamada pintura Naif, arte praticada por artistas autodidatas que desenvolvem uma linguagem pessoal e original de comunicação visual admirada em todo o mundo desde o século XVIII, quando começou a surgir na França.

A beleza dos quadros em Naif consiste exatamente em pinturas retratando o folclore e, ao mesmo tempo, passando imagens que guardam referências com o erudito.

Apresentada pelo artista plástico e chargista Raimundo Ribeiro Mendes, o “Dim”, cujas charges são produzidas há mais de três décadas e publicadas pelo extinto jornal “A Gazeta do Acre”, e agora na sua versão digital, a exposição traz quadros retratando a história do Acre.

“Zé Matos é famoso por suas telas que retratam o lado rural do Acre, com suas florestas e modo de vida local, mostrando sempre a realidade de quem mora em colônias e seringais”, diz Dim Mendes, na apresentação das obras do colega.

De acordo com o artista, a exposição foi batizada de “Resgate” exatamente porque o autor estava realizando pesquisas durante os últimos dez anos. A atual exposição, portanto, resgata o que ele pesquisou durante a década de pesquisas.

Os quadros expostos estão à venda, com preços variados. Além da reprodução de imagens de um Acre ainda rural, a exposição é também um mosaico de cores vivas e belas.