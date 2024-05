Atração nacional da Moon Club, Dj Carla Finotti faz sua estreia no Acre antes de tour marcada na Europa

A renomada Dj mineira Carla Finotti está pronta para iluminar a boate Moon Club nesta sexta-feira (24), marcando seu aguardado debut no Acre. Em uma exclusiva revelação para a coluna Douglas Richer, a atração nacional para o aniversário da boate foi anunciada, prometendo uma noite de pura energia e diversão. Em conversa com este jornaista na manhã desta terça-feira (21), a assessoria de Carla revelou que depois do Acre, a Dj embarca para sua terceira tour na Europa.

Carla Finotti, apaixonada por música desde a infância, traz consigo não apenas anos de experiência como DJ, mas também sua habilidade como multi-instrumentista e beat maker. Com nove anos de carreira, ela tem encantado plateias por todo o Brasil, marcando presença em diversas integrações universitárias e dividindo o palco com grandes nomes da música.

Reconhecida por sua mistura irreverente de eletrônico e funk, Finotti cativa o público com seus sets envolventes e cheios de carisma. Sua reputação transcende fronteiras, tendo tocado em eventos para até 20 mil pessoas. Em 2023, ela conquistou seu primeiro palco internacional na América do Sul, no Paraguai, e em 2024 expandiu sua CF Tour para países da Europa e Ásia.

Com mais de 930 mil seguidores em suas redes sociais e parcerias com grandes marcas, Carla Finotti é uma figura influente no cenário da música eletrônica. Seu público no Acre terá a oportunidade única de testemunhar sua energia contagiante antes de sua tão aguardada turnê pela Europa.