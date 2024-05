Atrofia vaginal: ginecologista faz alerta sobre o problema que a esposa de Stênio Garcia enfrenta

Mari Saad, esposa de Stênio Garcia, revelou em entrevista ao portal LeoDias que está enfrentando um problema bastante íntimo, chamado atrofia vaginal.

Essa questão, importante dizer, a impede de ter relações sexuais e a motivou contratar uma garota de programa para satisfazer o ator na data de seu aniversário.

Mas o caso de Mari é sério e merece atenção redobrada das mulheres. Visto isso, a reportagem do portal LeoDias conversou com a ginecologista Angela Bossetto, que hoje atua na equipe do Hospital Santa Clara, em São Paulo, para entender que condição é essa, quais os riscos e os tratamentos existentes.

O que é a atrofia vaginal?