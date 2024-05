Bolsonaro e filhos estrelam campanha de novo perfume chamado “Mito”

Em um post no Instagram na madrugada desta quinta-feira (30), a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, divulgou a nova campanha para o perfume “Mito”. O lançamento do produto não é uma novidade, já que Michelle e o empresário e maquiador Agustin Fernandez já estavam divulgando a fragância nas redes sociais. O que surpreendeu os seguidores, contudo, foi a presença dos filhos do ex-presidente Jair Bolsoanro — Eduardo e Flávio — no post.

Jair Bolsonaro e os filhos estão em pé atrás de Agustin e todos seguram um frasco do produto. Na legenda da imagem, Michelle apresentou o perfume. “Mito, a nova fragrância de Jair Bolsonaro disponível amanhã 30/5 exclusivamente no link na minha bio!”. View this post on Instagram A post shared by Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro) Mais produtos da linha Bolsonaro Um pouco mais cedo, ainda nesta quarta-feira (29/5), Michelle divulgou outro vídeo com os bastidores de um ensaio fotográfico com Bolsonaro. Nas imagens, ambos fazem propaganda para outro perfume, o “Eau de parfum, Jair Bolsonaro”. Diferente do “Mito”, o “Eau de parfum” já esta disponível para venda no começo da tarde desta quinta. O produto custa R$ 197. O valor pode ser dividido em até 12 vezes e o combo com três frascos saí por R$ 547.