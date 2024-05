Briga entre Travis Scott e Tyga tem empurrão, ameaça a segurança e pessoa atingida por balde de gelo

A publicação americana diz ainda que um grupo de pessoas ficou ferido na confusão, entre as quais uma foi até atingida por um balde de gelo.

Segundo relatos compartilhados com o site Page Six, a intensa troca de socos começou após o DJ da festa saudar os cantores, conhecidos por já terem desavenças.

A briga entre os rappers começou quando estavam presentes na cabine do DJ, que saudou os convidados famosos. Travis Scott não gostou do gesto e tomou o microfone da mão do anfitrião. Foi o estopim para Edwards, amigo bem próximo de Tyga, começar a provocar.