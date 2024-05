Bruno e Marrone podem ser anunciados como atração da ExpoSena 2024; veja detalhes

A ExpoSena 2024 está ganhando cada vez mais destaque com grandes nomes da música nacional. Após o anúncio de Pablo do Arrocha como atração principal da abertura, a expectativa agora se volta para a possível presença da renomada dupla Bruno e Marrone. Segundo informações obtidas pela coluna Douglas Richer, do site ContilNet, as negociações para trazer a dupla estão em andamento, sendo um dos desejos do prefeito Mazinho Serafim e sua equipe para abrilhantar ainda mais o evento.

Embora o fechamento do contrato dependa da agenda da dupla, fontes próximas à organização revelaram que há um interesse mútuo em realizar essa parceria, o que poderia levar Bruno e Marrone ao palco da ExpoSena 2024. A feira, que está marcada para acontecer de 18 a 24 de setembro, promete ser uma experiência única para os moradores de Sena Madureira e região, com uma programação repleta de entretenimento e música de qualidade. Aguardemos mais novidades sobre essa possível segunda grande atração da ExpoSena 2024.