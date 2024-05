Cinema nacional rouba a cena em Cannes: ‘Temos uma capacidade de cicatrização muito boa’

“Bem-vindos de volta”, disse o diretor artístico do Festival de Cannes , Thierry Frémaux, na tarde de ontem, ao comentar em entrevista coletiva de imprensa a volta do cinema brasileiro a um lugar de destaque no evento francês.

Há dois anos, rompendo uma sequência de 20 edições consecutivas, o cinema brasileiro ficou de fora do Festival de Cannes, em todas as suas mostras oficiais e paralelas: Competição oficial, Un Certain Regard, Cinéfondation, Quinzena dos Realizadores e Semana da Crítica. À época, o cenário foi recebido com desolação por parte da indústria audiovisual nacional. Em 2023, o cenário já foi um pouco melhor, com três longas brasileiros sendo exibidos no evento. “A flor do buriti”, de Renée Nader Messora e João Salaviza, inclusive, deixou o festival com um prêmio (melhor equipe na Un Certain Regard), enquanto que “Retratos fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, e “Levante”, de Lillah Halla, completavam a delegação brasileira. Isso sem falar no cearense Karim Aïnouz, que concorreu à Palma de Ouro por “Firebrand”, uma Aïnouz.

Hoje, o Festival de Cannes estende o tapete vermelho para sua 77ª edição com o cinema brasileiro muito bem representado. Pelo segundo ano seguido, Karim marca presença na mostra competitiva principal, agora com uma produção brasileira: “Motel Destino”, longa estrelado por Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção que conta a história de um homem que se esconde num motel do litoral cearense e acaba se envolvendo com a mulher que é casada com o dono do local, num thriller repleto de “tensão e tesão”, descreve o diretor. É a primeira vez desde 2019 (com “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho) que o cinema nacional entra na disputa pela Palma de Ouro, troféu que o país recebeu apenas uma vez, em 1962, com “O pagador de promessas”, de Anselmo Duarte.