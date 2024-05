Concurso da Sefaz acontece neste domingo e deve reunir mais de 22 mil candidatos, diz banca

As provas do concurso da Secretaria da Fazendo do Acre (Sefaz) serão aplicadas no próximo domingo (2), e mais de 22,6 mil candidatos farão o exame.

Os locais de prova podem ser consultados por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O concurso oferece 164 vagas, são elas: técnico da Fazenda Estadual, auditor da Receita Estadual, contador e especialista da Fazenda Estadual.

Das mais de 22 mil inscrições, 60,9% dos candidatos se inscreveram para técnico da fazenda estadual, que tem 60 vagas.

O cargo de auditor da Receita Estadual oferta 48 vagas. Quase três mil pessoas se inscreveram. Já o cargo de contador, que oferta 9 vagas, tem 256 inscrições.