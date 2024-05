Concurso da Sesacre: governo divulga resultado da prova objetiva e perícia médica; confira listas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (SEAD) e Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), tonrou públicou o resultado preliminar da prova objetiva e da perícia médica dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência, além da abertura do prazo para recurso.

Os resultados foram publicados em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27).

O resultado foi divulgado pela ordem de cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação preliminar para os cargos de biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional.

Os candidatos poderão intepor recurso contra o resultado ou classificação preliminar da prova objetiva e perícia médica no período das 8h do dia 28 de maio até às 15h do dia 29 de maio de 2024 por meio do site da banca www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

Veja listas: