Confusão termina com homem ferido a golpes de faca na Baixada da Sobral

Um homem ainda não identificado foi agredido na noite deste sábado (4) na região da Baixada da Sobral e precisou ser levado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, estava ele e uma outra pessoa dentro de uma residência na região da Baixada da Sobral consumindo bebidas alcoólicas, quando acabou ocorrendo um desentendimento entre e deles e os dois de posse de facas começaram a desferir facadas entre eles. A vítima teve com um corte profundo no pescoço e outro na lateral do abdômen. O homem ainda alegou ter também furado o agressor, mas esse suposto ferido não deu entrada em nenhuma unidade de saúde até o momento.

Ao ver a vítima ensanguentada, populares colocaram o homem dentro do veículo e levar para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Devido a gravidade das lesões, o homem foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, na ambulância de suporte avançada 02, e deu entrada no hospital em estado de saúde grave.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram as informações e tentaram prender o agressor, mas nenhum suspeito foi localizado.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Polícia Civil.