Consumo de streaming: latino-americanos buscam menores preços e conteúdos mais representativos

O streaming se estabeleceu como uma parte essencial da vida diária dos latino-americanos, transformando a maneira como consumimos entretenimento e mídia. O recente relatório da Sherlock Communications, sobre o consumo de streaming na região, oferece insights valiosos sobre as tendências, preferências e desafios enfrentados pelos consumidores e pela indústria do entretenimento digital.

Nos últimos anos, o streaming emergiu como uma forma conveniente e mais acessível de acessar uma ampla variedade de conteúdos, que vão desde filmes e séries até música e programas de TV. Quando falamos de consumo de streaming na América Latina, as plataformas se tornaram uma parte essencial da rotina dos latino-americanos, oferecendo entretenimento sob demanda e flexibilidade de acesso.

De acordo com o relatório, quase todos os entrevistados (98%) relataram usar serviços de streaming, destacando a popularização massiva dessa forma de entretenimento na região. Esse número reflete a rápida adoção do streaming como uma alternativa popular à televisão tradicional.

Uma das descobertas mais interessantes do relatório é a preferência dos latino-americanos por séries e filmes como principal tipo de conteúdo de streaming.

Cerca de 58% dos entrevistados afirmaram dedicar mais tempo a assistir séries e filmes do que a qualquer outro tipo de conteúdo. Essa preferência evidencia como o streaming se tornou sinônimo de assistir televisão na região.

Além disso, o relatório também destaca a importância da música como uma forma de entretenimento de streaming, com 15% dos entrevistados dedicando mais tempo à música do que a outros tipos de conteúdo. Isso sugere uma demanda crescente por serviços de streaming de música na América Latina.

Desafios de acessibilidade e preços mais baixos

Apesar do crescimento do streaming na região, os consumidores enfrentam desafios significativos relacionados à acessibilidade e aos preços dos serviços. Uma das principais preocupações dos latino-americanos é o custo das assinaturas, com muitos buscando maneiras de reduzir os gastos com entretenimento digital.

O relatório revela que mais da metade dos entrevistados (62%) consideram caro manter mais de um serviço de streaming. Essa preocupação é especialmente evidente em países como Argentina e Chile, onde a maioria dos entrevistados questiona a acessibilidade de múltiplas assinaturas de streaming.

Diante dos altos preços de assinaturas, muitas pessoas acabam recorrendo ao compartilhamento de senhas como uma maneira de reduzir os gastos com entretenimento digital. O relatório revela que quase metade dos entrevistados (46%) compartilham suas senhas com familiares e amigos para economizar dinheiro.

Além disso, algumas estratégias de redução de custos, como aproveitar os períodos de teste gratuito de serviços de streaming e cancelar assinaturas após assistir ao conteúdo desejado, estão se tornando cada vez mais comuns entre os consumidores da região. Essas táticas demonstram a busca por alternativas mais acessíveis para acessar conteúdos pagos.

Netflix no topo

O relatório destaca a posição contínua de liderança da Netflix no consumo de streaming na América Latina, apesar de uma diminuição na popularidade desde 2021.

Embora tenha havido especulações sobre um possível declínio no crescimento regional da plataforma, a Netflix mostrou resiliência, registrando um aumento de 12% nas assinaturas latino-americanas até o final de 2023.

Ao serem questionados sobre seus hábitos de consumo de conteúdo, a maioria dos entrevistados na região mencionou a Netflix como sua plataforma de escolha para assistir filmes e séries.

Ainda assim, houve uma diminuição na proporção de consumidores que escolheriam exclusivamente a Netflix se tivessem que optar por apenas uma plataforma, caindo de 68% em 2021 para 59% em 2023.

Esse declínio pode sugerir uma maior diversificação de preferências entre os consumidores, com concorrentes como Max e Amazon Prime ganhando espaço.

Enquanto a Netflix mantém sua posição dominante, outras plataformas estão ganhando terreno na região. Cerca de 10% dos entrevistados na América Latina indicaram que escolheriam a Max como sua principal opção de streaming, enquanto o mesmo percentual optaria pela Amazon Prime.

Esses números refletem uma concorrência cada vez mais assídua no mercado de streaming, com consumidores explorando diferentes opções além da Netflix.

Além disso, o relatório destaca o papel crescente de plataformas emergentes, como Disney+, que atraiu uma assinatura significativa na região, especialmente entre os consumidores mais jovens.

Embora a popularidade do Disney+ seja impulsionada principalmente por programas voltados para crianças, os dados mostram que os adultos priorizam suas próprias preferências ao escolher uma plataforma de streaming, mesmo quando consideram reduzir suas assinaturas.

Olhando para o futuro, a consolidação e expansão de outras plataformas, como a fusão planejada entre Disney+ e Star+ e a união da HBO Max com a Discovery, podem representar desafios adicionais para a Netflix.

Esses movimentos têm o potencial de alterar significativamente o panorama do mercado de streaming na América Latina, oferecendo aos consumidores uma variedade ainda maior de opções de conteúdo.

No entanto, a Netflix continua sendo uma força dominante no mercado de streaming e é amplamente considerada como sinônimo da categoria por muitos consumidores.

Spotify vs. YouTube

Nos últimos anos, o universo do streaming de música na América Latina testemunhou uma batalha acirrada entre duas gigantes: o Spotify e o YouTube.

Comemorando uma década de presença nos países de língua espanhola da região em 2023, o Spotify anunciou um crescimento de 986% nos ouvintes globais de música latina ao longo dos últimos dez anos. Esse marco reflete a ascensão meteórica da plataforma e sua influência dominante na indústria da música latina.

Os números falam por si só: mais de um quinto dos assinantes globais do Spotify estão sediados na América Latina. Não é de surpreender que, quando questionados sobre sua plataforma de streaming de música preferida, mais da metade dos entrevistados tenha apontado o Spotify como sua escolha número um.

Esse resultado é particularmente notável no Chile, onde 60% dos entrevistados o elegeram como sua plataforma de streaming favorita.

Entretanto, o YouTube não fica muito atrás. A plataforma de vídeo também continua a ser uma escolha popular para o streaming de música na região, com 33% dos entrevistados indicando-o como sua plataforma preferida.

Além disso, embora o Amazon Music e o Trebel tenham uma presença mais modesta na região, eles ainda conseguem atrair uma pequena parcela de usuários como sua forma favorita de ouvir músicas.

O sucesso do Spotify na América Latina é um reflexo de sua ampla disponibilidade e funcionalidades, além de sua capacidade de se adaptar às preferências e gostos locais.

A plataforma se tornou um elemento essencial da cena musical latina, com playlists curadas sob medida para cada país e gênero, além de oferecer oportunidades únicas para artistas locais alcançarem uma audiência global.

Por outro lado, o YouTube continua sendo popular, especialmente dada sua vasta biblioteca de conteúdo musical e acessibilidade gratuita. Apesar da concorrência ascendente, a plataforma continua a ser uma escolha comum entre os consumidores que buscam descobrir novas músicas e artistas, além de oferecer uma variedade de conteúdo além do aspecto puramente musical.

Representatividade e diversidade de conteúdo

Além das preocupações com os preços acessíveis, os consumidores latino-americanos estão buscando conteúdos mais representativos e diversificados em plataformas de streaming. O relatório destaca a importância da variedade de conteúdo como uma forma de atender às necessidades e interesses diversos da população da região.

A diversidade cultural é uma característica fundamental do consumo de streaming na América Latina, com muitos consumidores valorizando a oportunidade de explorar diferentes culturas e perspectivas por meio do entretenimento digital.

Plataformas de streaming que oferecem uma ampla gama de conteúdo, incluindo produções locais e internacionais, têm uma vantagem competitiva significativa na região.

Desafios regulatórios e pirataria

Apesar do crescimento e popularidade do streaming, a indústria enfrenta desafios significativos relacionados à pirataria e à regulamentação. O relatório destaca o uso generalizado de TV Boxes gratuitas como uma preocupação crescente, especialmente em países como Brasil, Peru e México.

Esses dispositivos oferecem acesso a conteúdo de streaming sem a necessidade de assinaturas mensais, mas também levantam questões legais e de segurança. Autoridades governamentais em toda a América Latina estão intensificando os esforços para combater a pirataria e regular o uso de TV Boxes gratuitas, visando proteger os direitos autorais e os interesses dos consumidores.

Perspectivas futuras

À medida que o consumo de streaming continua a crescer na América Latina, é essencial que as empresas e plataformas de entretenimento digital respondam às necessidades e demandas dos consumidores da região. Isso inclui a oferta de preços acessíveis, conteúdo diversificado e medidas eficazes de combate à pirataria.

Além disso, a indústria do streaming deve estar atenta às mudanças regulatórias e tecnológicas que afetam o mercado, adaptando-se de forma proativa para garantir sua relevância e sustentabilidade a longo prazo. Com a crescente concorrência e as expectativas dos consumidores em constante evolução, o futuro do consumo de streaming na América Latina é repleto de desafios e oportunidades.