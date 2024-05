Criminosos tentam matar líder de facção, mas acabam executando olheiro do CV em Rio Branco

Wellison Oliveira de Souza, de 33 anos, foi executado com três tiros na noite deste domingo (19), na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Wellison seria olheiro do facção criminosa Comando Vermelho e acabou sendo surpreendido por cinco criminosos da facção Bonde dos 13, que são do bairro Taquari e Loteamento Praia do Amapá.

Ainda segundo informações da polícia, a intenção dos bandidos era matar um lídero do CV, mas quando chegaram na rua Baguari, se depararam com Wellison e acabaram trocando tiros com o olheiro. Wellison foi ferido por vários disparos e morreu antes da chegada do socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Wellison.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2º Batalhão ainda colheram as informações para tentar procurar pelos acusados de executar Wellison, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

Todos os detalhes sobre o ocorrido foram colhidos por agentes de Equipe de Pronto Emprego (EPE) e o caso será investigado pela Polícia Civil.