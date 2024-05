“Me sinto cada vez mais inteira, mais minha, mais capaz, cada vez mais eu me tenho, me conheço, me respeito, com todas as minhas qualidades e meus defeitos — que são muitos –, mas sei de verdade. Me gosto mais, me respeito mais, me entendo mais e tento ser cada vez mais livre”, finalizou a atriz.

Mãe de Maria Flor, 9, Deborah Secco anunciou a separação do ator Hugo Moura, 34, no mês passado, após nove anos juntos. Há alguns meses, ela falou sobre sua “capacidade de mudar de ideia” ao falar sobre aumentar a família. “Realmente prefiro ser uma metamorfose ambulante. Pode ser que daqui a dois meses pense diferente.”