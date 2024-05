Liberado o saque emergencial do FGTS para atingidos pela enchente; veja como solicitar

A prefeitura de Rio Branco, através da Defesa Civil, anunciou a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pessoas atingidas pela enchente, na manhã desta sexta-feira (3).

O tenente-coronel, Cláudio Falcão, ex-gestor da pasta, explicou que as pessoas que tem o direito ao adiantamento são classificadas a partir do mapa da mancha de água demarcada pelos bombeiros, ou seja, podem existir casos de pessoas que moram na mesma rua, mas que uma poderá realizar o procedimento, enquanto será vetado à outra.

É importante destacar que o valor máximo possível para sacar é de R$ 6.200, independente do saldo que conste na conta.

É necessário fazer o procedimento inicial através do aplicativo do FGTS emergencial, para só então receber o atendimento da Caixa Econômica, que estará presente no prédio da Defesa Civil, a partir da próxima segunda.

“Queremos enfatizar para que essas pessoas não tenham perda de tempo e deslocamento vindo até aqui é acesso primeiro o aplicativo porque você pode resolver 100% lá da sua casa “, disse Falcão.

O procedimento digital pode ser realizado a partir do dia 3 de maio, até o dia 26 do mesmo mês. É importante ressaltar que mesmo após todo o processo, o montante pode demorar até 72 horas para estar disponível ao saque.

Para aqueles que não tem o tiverem o comprovante residência, a Defesa Civil disponibilizará a documentação necessária, caso seja constatado que aquele indivíduo tenha sido afetado de fato pela situação

“Às vezes o FGTS não é liberado não é por conta do endereço, é por falta de comprovação, a falta de saldo na conta é a questão do saque, aniversário e outras situações”, explica o ex-gestor, que destaca alguns dos possíveis problemas durante o saque.

Por fim, ele destaca que o banco se fará presente para orientá-los aqueles que seguiram as instruções do aplicativo e realizaram corretamente os procedimentos indicados.

“A Caixa Econômica está aqui para orientar aquelas pessoas que já baixaram o aplicativo de solicitação, que fizeram uma solicitação, deu positivo, que tem o saldo e que tem o direito de fazer o saque”, encerra ele.