Deputado anuncia data e quantidade de convocação do cadastro de reserva do concurso da Sesacre

Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (14), o deputado estadual Adailton Cruz (PSB) deu detalhes sobre a situação da convocação do último concurso público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O deputado lembrou que atualmente está em vigor o edital de remanejamento para todos os candidatos que estão no Cadastro de Reserva do concurso. Porém, esse remanejamento perderá a validade no próximo dia 20 de maio.

“Após esse prazo ser encerrar ocorrerá a última convocação, que a expectativa é de que seja em torno de 140 profissionais. Vale lembrar para você que está no Cadastro de Reserva que ao se inscrever nesse edital de remanejamento, você tem a opção de permanecer para o município onde você fez e tem a opção de se inscrever para ser chamado para outro município onde a necessidade é maior”, explicou.

Adailton aproveitou para dar ‘dicas’ para os candidatos que estão aguardando convocação.

“Você que tem ansiedade e esperança em ser convocado logo e tem opção para ser convocado em outro município, peço que faça essa opção. Porque certamente a sua convocação será mais breve”, completou.