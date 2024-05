Deputado Calegário solicita manutenção da pista de pouso em Santa Rosa do Purus

Na manhã desta quarta-feira, o deputado estadual Fagner Calegário apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa do Acre, solicitando a manutenção urgente da pista de pouso e decolagem do município de Santa Rosa do Purus.

A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida dos moradores, após a única empresa aérea credenciada para operar na região, Ortiz Táxi Aéreo Ltda, suspender todos os voos devido às condições precárias da pista, mesmo esta estando em processo de reforma.

“A ausência de voos acarreta diversos prejuízos à população, principalmente aos cidadãos que precisam se deslocar à capital do Estado para tratamentos de saúde e dependem do transporte aéreo”, destacou o parlamentar.

A manutenção da pista é essencial para restabelecer os serviços aéreos e garantir a continuidade dos cuidados médicos e outros serviços essenciais para a comunidade de Santa Rosa do Purus.