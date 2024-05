Detran prorroga inscrições do Concurso Público com 91 vagas; confira

O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC prorrogou as inscrições do Concurso Público com 91 vagas e cadastro reserva para determinados cargos.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de junho de 2024 até às 23h59 via site do Instituto AOCP, com taxa de R$ 80,00.

O referido certame disponibiliza vagas para: Assistente de Trânsito (63); Analista de Sistema (1); Contador (1); Pedagogo (1); Engenheiro Civil (2); Agente de Autoridade de Trânsito (12); Analista de Trânsito (2); e Examinador de Trânsito (9).

Os profissionais podem atuar nas seguintes cidades: Acrelândia; Brasiléia; Cruzeiro do Sul; Marechal Thaumaturgo; Plácido de Castro; Porto Walter; Rio Branco; Rodrigues Alves; Senador Guiomard; Tarauacá, de acordo com o cargo pretendido.

A fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, ensino superior na área, e dentre outros.

Entre as oportunidades citadas acima, há inclusão de vagas aos candidatos (PCD) que se enquadram nos itens especificados no edital.

O valor da remuneração será de R$ 3.415,71 a R$ 6.561,76, com carga horária de 40 horas semanais.

A avaliação será em prova objetiva para todos os cargos, além de teste de títulos, Prova de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico, Investigação Criminal e Social, Curso de Formação, dependendo da área escolhida. A prova objetiva está prevista para ocorrer dia 28 de julho de 2024.

E, para lhe auxiliar nos estudos, adquira as Apostilas Digitais deste certame, em nosso site. Confira o cargo que deseja!

O Concurso Público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por período igual.

Links