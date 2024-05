Diogo Defante ataca Neymar, que rebate irritado: “Me usou”

Neymar está pistola com Diogo Defante. O humorista, que integra o Domingão com Huck, xingou o jogador de futebol, depois dele apoiar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), em parceria com uma incorporadora, para criar a “Rota Due Caribe Brasileiro”, que pretende construir imóveis de luxo, entre Pernambuco e Alagoas.

“Privatiza a cabeça do meu pau”, escreveu Defante numa rede social. Tomando a indireta para si, o pai de Mavie e Davi Lucca rebateu: “Me usou para ganhar ibope”.

Neymar ainda rasgou o verbo contra Daniel, alegando que os dois eram colegas. “Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer. Como era fã e achava super gente boa pedi para que levassem ele em casa, onde foi bem recebido”, lembrou.

O atleta completou: “Assistiu filme na minha casa, conheceu minha intimidade, brincou com a minha família e amigos. Quase todo programa me liga, me usou para ganhar ibope. Fanfarrão, otário!”.

Não satisfeito, Neymar ainda compartilhou um vídeo em clima de intimidade com Defante, onde aparece jogando boliche com outros amigos do boleiro. Na publicação, seguidores criticaram a atitude do artista. Porém, ele apagou os stories em seguida.

“Você perdeu a oportunidade de ficar quieto”, comentou um internauta. “Babou o ovo do Neymar e agora quer falar mal dele. Não vem meter essa”, disparou outro.

No entanto, a maioria dos usuários das redes, defendeu Diogo. “Ou seja, ele quer privatizar mesmo né, porque nem citar o nome dele tu citou”, observou uma pessoa. “O mais engraçado é que ele não desmente, xinga as pessoas, mas não desmente. Será porque, hein?”, questionou outra.

“Mal amada falastrona”, dispara Neymar contra Luana Piovani

E o trelelê virtual entre Neymar e Luana Piovani parece estar longe de terminar. Após a apresentadora gravar uma sequência de stories, na quinta-feira (30/5), o detonando como pai, homem e cidadão, o jogador resolveu soltar o verbo mais uma vez, na manhã de sexta-feira (31/5), desta vez no Twitter.

“Entenda o caso da mal amada falastrona! Se preocupa tanto com o Brasil e mora em Portugal. Agora entendo teus filhos quererem passar mais tempo com o pai do que com você. Chata para um car*lho”, disparou o atleta.Nas respostas da alfinetada de Neymar, muitos internautas aproveitaram para detoná-lo: “Não é você que mora na p*ta que pariu e quer privatização das praias brasileiras?”, questionou uma. “Bicho, paga seus impostos no Brasil e vira homem. Parece um adolescente que não consegue ter responsabilidade com nada”, detonou outra. “Meu filho, e você também não mora aqui, teve que fazer acordo por causa de imposto que não foi pago, era pobre mas o rei subiu pela barriga e agora quer até apoiar que privatizem as praias? Me poupe”, postou uma terceira. “Agora sério: qual foi a últim

a vez que vocês ouviram algo de futebol relacionado ao Neymar? É só fofoquinha, picuinha, mano… Ficou uma sub de quinta, é surpreendente isso!”, analisou mais uma.

Há também quem concorde com o posicionamento do jogador: “Se você falou, tá falado, chefe. Chata mesmo”, escreveu uma. “Isso aí.. Capim balançou, pau na preá!”, disse outro. “Neymar, não sei o que dizer, mas você está certo sobre esse assunto”, comentou um terceiro. “Homem acordou daquele jeito”, divertiu-se mais um.

Em outro post, horas antes, Neymar ordenou: “Tira meu nome da boca… Enfia um sapato na boca e fica quieta!!! Não f*de, malucaaaaaa”.

Onde tudo começou

A notícia de que Neymar está apoiando uma proposta para privatizar as praias brasileiras, que seriam consideradas “o Caribe” do país, tirou Luana Piovani do sério. A atriz soltou o verbo nos stories do Instagram, na quinta-feira (30/5) e detonou o atleta.

“É de cair o c* da b*nda mesmo. Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser, ganância de m*rda”, disparou ela.

E explicou o motivo de sua revolta: “Eu quero lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores, 2024 e a gente já chegou nesse lugar: a gente tem que votar, tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadã no Brasil? É isso que eu tô querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar pra não privatizar.

Em seguida, ela voltou a falar sobre o apoio de Neymar: “E vem esse ignóbil, esse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Mas como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto pra que tudo, de repente, depois do ápse, fosse ao chão”, pontuou, antes de questionar:

“Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter? Porque são muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta m*rda grave esse garoto [fazendo aspa com o dedo], que de garoto não tem p*rra nenhuma, já fez”, garantiu.

Logo depois, Luana Piovani aconselhou seus fãs: “Raciocina: cada vez que você for dar like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha pela memória, pensa. Você queria que sua filha casasse com ele? Queria que a sua filha tivesse um filho com ele?”, quis saber.

Sem papas na língua, como de costume, ela já rebateu algumas possíveis respostas: “Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim. Mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta dar dinheiro não porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo, que foram o que os meus pais me deixaram, dignidade”, afirmou.

E completou: “Ele é um péssimo exemplo como cidadão, como pai, como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Se ainda tivesse bombando na carreira, né? Não. Mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like não. Ele é o c* da cobra”, comparou.

Na sequência dos stories, a atriz se corrigiu: “Gente, perdão, tava aqui me vendo. Só me corrigindo: falei que ele é péssimo e ainda se tivesse [bombando na carreira]. Ainda nada, nem que ele fosse o salvador da pátria, nada o faria ser menos mau-caráter por ser tão mau cidadão, homem e pai”, comentou, se desculpando.