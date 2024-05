Em abrigo nos EUA, chimpanzé de Michael Jackson recebe R$ 10,8 mil por mês; entenda

Descrito por profissionais do Centre for Great Apes, em Wauchula, na Florida, como “enorme e engraçado”, mas com um “caráter doce”, Bubbles ocupa a hierarquia de macho alfa no santuário onde vive. Adquirido por Michael Jackson em 1983, período em que era um filhote recém-nascido, o animal é hoje o líder dos demais chimpanzés no local.