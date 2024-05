Família faz altar para procissão de Corpus Christi e recebe benção: ‘Corpo de Cristo no nosso lar’

É costume que na procissão de Corpus Christi as famílias que moram em locais próximos do trajeto da caminhada façam altares para receber a benção do Santíssimo. Em Rio Branco, a família Moraes faz esse momento há mais de 60 anos.

“Para nós é uma festa muito simbólica da nossa igreja e há muito tempo fazemos, pois os nossos pais já faziam esse altar aqui. Nós reunimos toda a família e agora que eles não estão mais aqui, a gente continua o que eles deixaram para a gente”, explica Jorge Morais.

Para Jorge, é uma data muito importante. “É o único dia em que o corpo de Cristo sai da casa dele, da igreja, e vai nos nossos lares. Nós temos que recebê-lo da melhor maneira possível. É bem tradicional”, finaliza.

Veja as fotos: