Em Sena Madureira, novos gestores de escolas da rede estadual serão escolhidos neste mês

Sete escolas de Sena Madureira ligadas à rede estadual de ensino passarão neste mês pelo processo de eleições para a escolha dos novos gestores. A votação ocorrerá no próximo dia 29.

Segundo consta, esse processo vem sendo trabalhado desde 2021 quando foram abertas as matrículas para os candidatos em um curso de formação continuada. Além disso, eles foram submetidos a uma prova. A Secretaria Estadual de Educação (SEE) juntou a nota do curso de formação com a da prova para definir os candidatos.

“Informamos à nossa comunidade escolar que no próximo dia 29 teremos a votação e é fundamental a participação de todos nesse processo. Através do voto, os novos gestores serão escolhidos para um mandato de 4 anos”, comentou a professora Adiley Batista, integrante da Educação estadual em Sena Madureira.

Em todas as escolas, não haverá disputa entre candidatos e, sim, chapa única. “Mesmo assim, é imprescindível o comparecimento dos pais, alunos e dos servidores, visto que, o candidato precisa obter 50% mais 1 dos votos válidos para se considerar eleito”, destacou.

CONFIRA A RELAÇÃO DAS ESCOLAS E SEUS RESPCTIVOS CANDIDATOS

Dom Júlio Mattioli: Professor Zezinho Pinheiro

Instituto Santa Juliana: Chardes Bispo

Fontenele de Castro: Maria Bomfim

Raimundo Magalhães: Jessineide Matos

Assis Vasconcelos: Leila Sampaio

Charles Santos: Giselda Monteiro

Comunitária II: Eliseu Freire