Ex-personal diz que quer ter filho com Gracyanne Barbosa

Gilson de Oliveira, ex-personal de Gracyanne Barbosa, manifestou interesse em retomar o relacionamento com a modelo e até cogitou a possibilidade de ter filhos juntos.

Durante uma conversa com seguidores no Instagram, Oliveira não hesitou em expressar sua admiração pela influenciadora, brincando sobre as possíveis características físicas do hipotético descendente do casal. “Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável”, afirmou o instrutor.

No entanto, apesar das declarações do ex-personal, Gracyanne Barbosa já deixou claro que não está interessada em se envolver romanticamente no momento. Após receber presentes de um admirador secreto, a modelo explicou que está em um período de autodescoberta e não deseja alimentar expectativas falsas.