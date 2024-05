Ex-presidente da FGB é exonerado do gabinete de Bocalom

Na edição do Diário Oficial desta terça-feira (7), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, oficializou a exoneração do ex-presidente da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), Anderson Nascimento, que ocupava um cargo no gabinete da prefeitura.

Em janeiro deste ano Anderson deixou a FGB dias antes do Carnaval, uma das principais festas organizadas pela pasta. Na época, o prefeito Tião Bocalom havia garantido que apesar da saída dele, o ex-presidente continuaria na gestão.

VEJA MAIS: Após ser exonerado da FGB, Anderson Nascimento é nomeado no gabinete de Bocalom

Agora, na segunda exoneração de Anderson, a prefeitura não informou os motivos da saída do ex-presidente.