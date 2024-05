Floresta em Festa: Zenaide Parteira e Txai Macêdo comemoram o dia de seus aniversários com o lançamento de Videoclipes

Hoje, dia 7 de maio, prepare-se para se encantar com dois lançamentos mais que especiais no canal do Baquemirim no YouTube.

A data marca o aniversário de duas importantes lideranças dos povos da floresta no Acre, mestra Zenaide Parteira e Txai Macêdo.

Inicialmente será lançado o videoclipe “Ela é mulher bonita”, música inédita de Zenaide Parteira. Filha das tradições indígena e seringueira do Acre, dona Zenaide é uma figura icônica que traz consigo o dom de parteira e o poder da música.

Seus conhecimentos ancestrais e composições inspiradoras enaltecem a vida na floresta amazônica, sendo uma verdadeira homenagem à cultura dos povos da região.

Em seguida é a vez de celebrarmos o talento e a história de lutas de Txai Macêdo, uma voz influente na defesa dos direitos indígenas e na preservação da Amazônia.

O lançamento do videoclipe “Akiri” marca o início de uma série de produções que exploram temas como espiritualidade e a riqueza cultural dos povos da floresta. Com sua poesia singular, Txai nos transporta para os mistérios e belezas da Amazônia, enquanto nos lembra da urgência em proteger nossos ecossistemas para as gerações futuras.

A produção é realizada com recursos do Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental de Ribeirão Preto/SP e conta com a direção musical de Alexandre Anselmo e Maiara Rio Branco, direção de Diogo Soares, direção de fotografia de Allexandre de Moraes, produção executiva de Rafael Batista da Aruê! Arte, Cultura e Holismo, e Jackie Pinheiro na Assessoria de Imprensa. Participações musicais de Mestre Zé Bolo, Kelen Mendes e Deivid de Menezes.

Não perca essa oportunidade de se conectar com a arte e a mensagem poderosa desses dois visionários da Amazônia! Marque em seu calendário o lançamento dos dois videoclipes nesse dia 7 de maio, no canal do Baquemirim no YouTube.

Sobre o Baquemirim

O Baquemirim é uma organização da sociedade civil, filial do Instituto Nova Era no Acre, que tem como objetivo contribuir para a salvaguarda do patrimônio artístico imaterial e material da cultura acreana e Amazônia Sul Ocidental, tendo como protagonistas de suas ações mestres e mestras da cultura popular.