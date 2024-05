Friagem em Rio Branco atrai amantes do tacacá para a Praça da Revolução; veja vídeo e fotos

O frio chegou com intensidade em Rio Branco, capital do Acre, e com ele veio também o movimento intenso na Praça da Revolução. O fotografo Juan Diaz, do ContilNet, foi às ruas capturar os momentos em que os rio-branquenses se aglomeravam, bem agasalhados, em torno do famoso Tacacá da Dora.

Comumente, a praça é um ponto de encontro para os amantes da gastronomia regional, especialmente para aqueles que buscam o tradicional Tacacá. Mas, com a queda brusca das temperaturas, as filas se multiplicam, indicando não apenas a busca pelo sabor, mas também pelo calor e pela tradição.

Dora, dona do popular estabelecimento Tacacá da Dora, compartilhou um pouco da sua jornada vendendo tacacá na praça: “Comecei com uma mesinha aqui na praça, todo dia colocava a mesinha e tirava. Depois vendi no carrinho, durante a reforma da praça, fiquei na beira da rua, na calçada, e aí depois teve o sorteio do quiosque e eu ganhei, graças a Deus, e até hoje estou aqui, 28 anos de praça”.

Segundo o meteorologista Davi Friale, esta é a terceira onda polar de 2024 e poderá registrar a menor temperatura do ano. As previsões apontam mínimas de até 15°C, o que tem levado os moradores a procurarem formas de se aquecer, seja com o sabor reconfortante do Tacacá da Dora ou com outros meios de enfrentar o frio acreano.

“Esfriou, lota. São 500 litros de tucupi em dias como esses”, acrescenta Dora.

Veja vídeo e fotos: