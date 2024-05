Gladson propõe enquete para escolher atração nacional de 2025; Wesley Safadão entra na lista

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou em entrevista ao ContilNet que planeja abrir uma enquete para a escolha da atração principal da próxima edição da Festa do Trabalhador 2025. A entrevista, realizada no Palácio Rio Branco, revelou que entre os nomes cogitados está o renomado cantor Wesley Safadão.

Cameli destacou a importância da participação popular na definição do artista que irá animar a festividade, ressaltando que a decisão final será tomada levando em consideração a preferência da população acreana. “Queremos proporcionar um evento que agrade a todos e que celebre o esforço e a dedicação dos trabalhadores do nosso estado”, afirmou o governador ao ContilNet.

A enquete, que será divulgada em breve nos canais oficiais do governo, permitirá que os cidadãos expressem sua opinião e contribuam para a escolha da atração que irá marcar a Festa do Trabalhador deste ano. Wesley Safadão, conhecido por seu carisma e sucessos contagiantes, figura como uma das opções de destaque.

