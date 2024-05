Gracyanne passa dia com mãe de Belo e levanta rumores de volta

Gracyanne Barbosa surpreendeu seguidores e compartilhou um clique ao lado da mãe de Belo nesta quinta-feira (30/5). Os dois estão separados publicamente desde abril deste ano, mas isso parece não ter abalado a relação das duas.

“Feriado com a sogrinha”, escreveu Gracyanne em uma foto ao lado de Terezinha Vieira. As duas aparecem dentro de um carro na imagem postada no Story.

O encontro das duas reforça a possibilidade de um retorno do relacionamento da influenciadora com Belo. No fim de semana, ela chegou a comentar com emojis em um post do Instagram sobre a reconciliação do cantor dom Denilson, com quem ele travou uma briga por anos por causa de uma dívida milionária.

Denílson reencontra Belo pela 1ª vez após briga judicial

Um encontro inusitado virou assunto nas redes sociais na tarde de domingo (26/5). Após mais de 20 anos de briga judicial, Belo e Denílson se reencontraram durante o Futebol Solidário no Maracanã. A dupla deixou claro que não há mais intriga.

“Sempre fomos amigos. O Denílson faz parte da minha história, desde o início do Soweto, faz parte da minha vida. E que bom que podemos estar juntos hoje para ajudar o Rio Grande do Sul”, disse Belo.

Denílson também se mostrou feliz em ver o cantor. “Eu acho que não tinha um momento melhor pra se reencontrar por causa da causa, né? Uma história entre eu e ele, de muitos anos aí, que perdurou aí durante 20 anos”, refletiu.

Confira o momento:

A batalha entre os dois começou após Denílson processar Belo alegando quebra de contrato. Em agosto de 2023, 23 anos depois, a briga chegou ao fim após os dois chegarem a um acordo.

Gracyanne faz piada sobre sua vida sexual após separação de Belo

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para fazer uma piada sobre sua vida sexual após sua separação do cantor Belo. A musa fitness postou no Instagram uma imagem com a seguinte frase: “Ultimamente, só tenho praticado sexo artesanal: todo feito à mão”.

Após a separação, Gracyanne se envolveu com o personal trainer Gilson de Oliveira — que riu, nesta semana, de piadas a respeito do affair. No último sábado (18/5), data em que faria 12 anos de casamento, a musa fitness que tem recebido cantadas de várias pessoas, mas que prefere ficar sozinha.

“No mesmo dia em que anunciamos a separação, muitos começaram a mandar mensagem, mandam até pra quem trabalha comigo, me chamando pra sair, jantar e coisas do tipo. As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é!”, começou Gracyanne.

“Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora”, completou.