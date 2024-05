Grupo realiza homenagem a sambistas famosos no Theatro Hélio Melo, no sábado

Uma homenagem a Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha será realizada neste sábado (18), no Theatro Hélio Melo, às 19h. O projeto está sendo encabeçado por Carol Di Deus, e contará com participação especial de diversos artistas.

Lupicínio Rodrigues foi o compositor de diversas marchinhas de carnaval, além de ser o inventor do termo “dor-de-cotovelo”, que originalmente era referente às pessoas que sentiam dores na região por ficarem muito tempo apoiadas no balcão de bares, afogando as mágoas por ter perdido a pessoa amada.

O sambista, que morou a vida inteira no Rio Grande do Sul, faleceu aos 59 anos de idade, devido a uma insuficiência cardíaca, em 1974.

Já Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, foi compositor de choros, sambas, valsas e maxixes, além de tocar flauta e saxofone. Além das aproximadamente mil composições, ele foi responsável por diversos rearranjos musicais, assim como também atuou como maestro.

Nascido ainda no século XIX, em 1897, começou seu caminho na música em 1911, e seguiu nele até 1972, vindo a falecer no ano seguinte, em 1973, aos 75 anos, no Rio de Janeiro, de onde era natural.

As homenagens do projeto aos sambistas contaram com participações especiais de Narjara Saab, Sandra Buh, James Fernandes, Nilton Castro, João Gabriel Brito, Tony do Bandolim e Grupo Som da Madeira.

Entre as canções que serão apresentadas, alguns clássicos surgem, como Carinhoso, Nervos de Aço, Felicidade, Lamentos, Volta, entre outros. O evento conta com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour e da Escola de Música do Acre, assim como da prefeitura de Rio Branco.