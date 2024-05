Homem processa Madonna por “sexo” em turnê: “Pornografia sem aviso”

Um homem identificado como Justen Lipeles entrou com um processo contra Madonna por causa de performances da The Celebration Tour e pede reembolso de ingressos e/ou lucros. A turnê, que marcou os 40 anos de carreira, é a mesma que passou pelo Rio de Janeiro no começo de maio.

De acordo com o site TMZ, Lipeles entrou com uma ação coletiva na qual diz que a cantora precisaria ter avisado o público sobre o conteúdo dos shows. Ele defende que os espectadores assistiram “pornografia sem aviso prévio”.

Além disso, alegou ainda que as pessoas foram “forçadas a assistir mulheres de topless no palco simulando atos sexuais”. A apresentação tem simulações de sexo oral e masturbação e referências a práticas de Bondage, Disciplina, Sadismo e Masoquismo (BDSM).

Ele também afirma que o show de Madonna começou com mais de uma hora e meia de atraso e que a artista não cantou todas as músicas. No processo, o homem também pontua que o ar-condicionado do local em que ele viu a apresentação estava desligado e que as pessoas ficaram sufocadas e, posteriormente, doentes.

Lipeles alega ainda que Madonna teria sugerido que os fãs tirassem suas roupas quando eles reclamaram sobre o calor.

Anitta e Madonna protagonizam cena de sexo oral em palco do Rio

A participação especial de Anitta causou furor no show de Madonna no Rio de Janeiro. As cantoras simularam uma cena em que ambas recebiam sexo oral no palco. Mais cedo, a diva americana já tinha agradecido por aprender a “pagar boquete”.

A cena foi durante a apresentação da música Vogue. Madonna chamou Anitta e as duas começaram a dar notas para os modelos que se apresentavam. Em seguida, Madonna puxou a perna de Anitta e convidou os dançarinos para fazer a encenação de uma “chupada”.

O show no Rio de Janeiro marca o encerramento da Celebration Tour. O espetáculo, que passou por diversas cidades do mundo, é uma celebração dos 40 anos de carreira da artista e passa pelos 14 discos de estúdio que lançou desde 1983.

