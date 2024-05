Indonésio descobre que noiva com quem se casou era homem

Um indonésio de 26 anos descobriu que a noiva com quem se casou era, na verdade, um homem. O noivo, identificado como AK, suspeitou da parceira porque ela evitava intimidade.

AK se casou com Adinda Kanza e acreditava que ela era uma mulher, no entanto, se tratava de um homem que gostava de crossdressing, que a prática de se vestir com roupas do gênero oposto. As informações são do Extra.

Os dois se conheceram por meio do Instagram. Após o relacionamento evoluir afetivamente, decidiram se casar. A cerimônia foi em 12 de abril. O farsante, após a revelação, contou que se casou para roubar os bens da família.

A então esposa evitava intimidade e dizia estar menstruada e que não se sentia bem. Ela ainda usava um niqab muçulmano, um peça que cobre parte do rosto, relacionado à fé islâmica.

AK descobriu a farsa ao se encontrar com os pais da noiva. Ele descobriu o endereço de ambos e os procurou. O casal contou que a noiva fazia crossdressing desde 2020.

ESH, que se passou por noiva, foi presa na Indonésia com a descoberta da mentira. O casamento foi anulado.