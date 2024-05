Instagram caiu? Usuários relatam instabilidade da rede social no Brasil

Usuários do Instagram enfrentaram instabilidade na noite desta terça-feira (14), com relatos de problemas em praticamente todo o país. Segundo o site Downdetector, especializado em registrar falhas nas operações de plataformas online, as reclamações aumentaram consideravelmente após as 21h, ultrapassando a marca de 3,5 mil queixas por volta das 22h30.

O assunto “Instagram caiu” rapidamente se tornou um dos mais comentados no “X”, antigo Twitter. Até o momento, o Instagram não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a instabilidade.

Os relatos dos usuários apontam principalmente para dificuldades no envio e recebimento de mensagens, além de lentidão no carregamento ou indisponibilidade de publicações. A plataforma, pertencente à Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook, enfrentou uma onda de notificações de problemas durante todo o dia de terça-feira.

No Downdetector, o pico de notificações sobre as falhas no Instagram foi registrado por volta das 22h, ultrapassando a marca de 1.400 reclamações. Até o momento, a Meta ainda não se pronunciou oficialmente sobre as causas dos problemas enfrentados pelos usuários. O monitoramento continua e este conteúdo será atualizado assim que houver informações adicionais da empresa responsável pela rede social.