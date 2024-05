Jornalista Wania Pinheiro é a convidada da estreia da nova temporada do Resenha Podcast

A jornalista, empresária e ex-vereadora de Sena Madureira, Wania Pinheiro é a convidada do programa que estreia a nova temporada do Resenha Podcast, que já está no 110º episódio. Além da vida política, Wania também já trabalhou na imprensa acreana e é fundadora do site ContilNet Notícias.

O programa, que também marca a volta do apresentador Delwin Dourado, ao lado do apresentador Marcell Braga, inicia às 19h e será transmitido pelo canal do YouTube do Resenha Podcast.

O episódio será marcado por diversos assuntos como negócios, jornalismo, vida e empreendedorismo. Acompanhe pelo link do canal do YouTube do Resenha Podcast.