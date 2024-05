Lily Allen revela que marido monitora os aplicativos do celular dela

Mesmo vivendo em uma geração tecnológica, Lily Allen busca se afastar dos aparelhos telefônicos. A cantora utiliza um celular infantil e deixa o controle dos aplicativos com o marido, David Harbour. Ele decide o que ela pode ou não usar.

Como o modelo de celular é infantil, ele solicita um controlador cadastrado. No caso, é o ator e marido da cantora. “Meu marido é o cuidador, então ele controla quais aplicativos posso ter no meu telefone. Eu também sou a controladora dele”, disse Lily Allen ao The Sunday Times.

Além disso, a cantora falou sobre as funções do aparelho telefônico. “O telefone não tem capacidade de navegação nem mídia social, mas você ainda pode ter Uber e Spotify”, completou.

Por acreditar que as novas tecnologias atrapalham o seu processo criativo, Lily Allen afirma que tem uma qualidade de vida melhor sem os smartphones. “Acho que isso nos destruir como espécie. É horrível que eles tenham sido projetados para ser tão viciante”, desabafou.