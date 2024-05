Luciana Gimenez diz que relação aberta pode ser o futuro dos casais

Luciana Gimenez abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi sincera ao responder os internautas. Questionada sobre o que acha de relacionamento aberto, a apresentadora não titubeou: “Acho que talvez esse seja o futuro”, respondeu.

Solteira desde 2023, quando terminou o relacionamento com o empresário Renato Breia, Luciana Gimenez já afirmou algumas vezes que está em busca de um novo amor e chegou a dizer que “está difícil achar” homens héteros.

Com 54 anos de idade, Luciana Gimenez deixou claro que agora quer homens mais novos. “Não quero mais velho. Velho não vou. Quero novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada?”, disse.

Ela lembrou que já teve vários relacionamentos com homens mais velhos, mas hoje, prefere homens mais jovens que ela. “Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá”, brincou.