Macaco morre em fio de alta tensão e deixa parte do bairro Alto Alegre sem energia elétrica

Um macaco morreu vítima de descarga elétrica em um poste de energia no final da tarde desta terça-feira (4), na Travessa Baixa Verde, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, o macaco saiu de uma área de mata e estava pulando de fio em fio e passando de um poste para outro, quando acabou recebendo uma descarga elétrica de alta tensão.

Com o impacto da alta tensão, o animal mão resistiu e morreu grudado na fiação. Após a morte do macaco, aconteceu um curto circuito e uma parte dos moradores do bairro Alto Alegre ficaram sem energia elétrica. O Corpo de Bombeiros e funcionários da Energisa foram acionados.

Os militares do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros resgataram e desceram o corpo do animal. Após a retirada do macaco a energia elétrica foi restabelecida para os consumidores do local.