Mãe e irmão de Djidja Cardoso são presos em Manaus

Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso, mãe e irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, que faleceu nesta semana, tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e foram detidos nesta quinta-feira (30/5), em Manaus.

Além dos familiares, três funcionários do salão de beleza Belle Femme, que Djidja era sócia, também tiveram as prisões decretadas. São eles: a gerente do estabelecimento, Claudiele Santos da Silva, o maquiador Marlisson Vasconcelos Dantas e Verônica da Costa Seixas. As informações são da Revista Cenarium.

De acordo com o site, a Justiça acusa os cinco integrantes de estupro, associação para o tráfico de drogas e venda de drogas.

O mandado também prevê que sejam realizadas busca e apreensão na casa da família de Djidja Cardoso. Segundo as informações, a prisão é para prevenir que os suspeitos intimidem testemunhas e deem fim a provas que atestem os crimes pelos quais serão investigados.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento da prisão dos acusados. No vídeo, é possível ver que eles tentavam fugir, quando foram pegos.

A morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido

Djidja Cardoso foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira (28/5). A moça tinha 32 anos e representou a sinhazinha do Garantido no Festival Folclórico de Parintins entre 2015 e 2020, quando se aposentou da arena.

Após encerrar as apresentações, ela abriu um salão de beleza no Amazonas, o Belle Femme.